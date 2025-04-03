Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Sosyal medyada boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 18:06

Sosyal medyada boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yapılan boykot çağrıları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 11 kişi arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyordu.

Kubilay Aka'dan Destek

Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, meslektaşı Kubilay Aka, sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşmıştı. Aka, "Cem kardeşimizi serbest bırakın. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" ifadelerini kullanarak, arkadaşına destek vermişti.

Mahkeme Kararı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Cem Yiğit Üzümoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Üzümoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, belli aralıklarla karakola imza vermesi yönünde karar aldı.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Üzümoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok sanatçı ve takipçi, oyuncuya destek mesajları gönderdi.

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