Cem Belevi’den Kilo İtirafı! Fotoğraf Sonrası Aç Geziyor

Cem Belevi, tatilde çekilen ve aldığı kiloları gösteren fotoğrafın ardından spora ve diyete başladı. Ünlü şarkıcı “Aç geziyorum” diyerek güldürdü.

Cem Belevi’den Kilo İtirafı! Fotoğraf Sonrası Aç Geziyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 10:02

Cem Belevi, tatilde çekilen bir fotoğrafı yüzünden kendisini spora ve diyete verdi. Denizde çekilen ve aldığı kiloları açıkça ortaya koyan kareyi gören ünlü şarkıcı, duruma esprili yaklaşsa da sonrasında soluğu spor salonunda aldı.

Belevi, fotoğrafın ardından beslenmesine dikkat etmeye başladığını ve düzenli spor yaptığını söyledi. Hatta işi biraz daha ileri götürüp, “O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum” diyerek yaşadıklarını gülerek anlattı.

Fotoğrafı Görünce Kararını Verdi

Cem Belevi’nin tatil sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündeme gelmişti. Denizde görüntülenen şarkıcının aldığı birkaç kilo, fotoğrafta dikkat çekince Belevi de bu durumu fazla ciddiye almadan kendi tarzıyla yorumladı.

Fotoğrafın çekildiği sırada Urla’da olduğunu söyleyen ünlü isim, görüntünün ortaya çıkmasında biraz da şartların etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Belevi, “Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var. Biraz kilo aldım” sözleriyle fotoğrafla ilgili espri yaptı.

“Aç Geziyorum” Dedi

Ancak işin şakası bir yana, Belevi gerçekten de kilo vermek için harekete geçmiş durumda. Fotoğrafın ardından spora başladığını ve diyet yaptığını anlatan şarkıcı, yeni düzenini de esprili bir şekilde dile getirdi.

“O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” diyen Belevi, yaşadığı süreci böyle özetledi.

Anlaşılan o ki tatil rahatlığı ve Urla’nın keyfi, Belevi’nin beslenme düzenini biraz fazla etkilemiş. Fotoğrafın ardından ise düğmeye basmış ve yeniden spor yapmaya başlamış.

Esprili Yaklaşımı Dikkat Çekti

Kilosuyla ilgili yapılan yorumlara kızmak yerine olaya mizahla yaklaşan Cem Belevi, kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Özellikle “coğrafi ofsayt” ve “Urla’nın rahatlığı” sözleriyle fotoğrafın arkasındaki bahanesini oldukça eğlenceli bir şekilde anlattı.

Şimdilerde ise hedefi belli: Spora devam etmek, beslenmesine dikkat etmek ve aldığı kiloları geri vermek. Belevi’nin bu süreçte nasıl bir değişim yaşayacağı ise merak konusu.

Benzer Haberler
Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu
Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü
Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?” Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?”
Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi
Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu
Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!
  • 25-08-2026 13:42

Demet Evgar Sahneye Dönüyor! Afife 25 Eylül'de Sezonu Açıyor!