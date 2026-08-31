Cem Belevi’den Kilo İtirafı! Fotoğraf Sonrası Aç Geziyor

Cem Belevi, tatilde çekilen bir fotoğrafı yüzünden kendisini spora ve diyete verdi. Denizde çekilen ve aldığı kiloları açıkça ortaya koyan kareyi gören ünlü şarkıcı, duruma esprili yaklaşsa da sonrasında soluğu spor salonunda aldı.

Belevi, fotoğrafın ardından beslenmesine dikkat etmeye başladığını ve düzenli spor yaptığını söyledi. Hatta işi biraz daha ileri götürüp, “O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum” diyerek yaşadıklarını gülerek anlattı.

Fotoğrafı Görünce Kararını Verdi

Cem Belevi’nin tatil sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündeme gelmişti. Denizde görüntülenen şarkıcının aldığı birkaç kilo, fotoğrafta dikkat çekince Belevi de bu durumu fazla ciddiye almadan kendi tarzıyla yorumladı.

Fotoğrafın çekildiği sırada Urla’da olduğunu söyleyen ünlü isim, görüntünün ortaya çıkmasında biraz da şartların etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Belevi, “Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var. Biraz kilo aldım” sözleriyle fotoğrafla ilgili espri yaptı.

“Aç Geziyorum” Dedi

Ancak işin şakası bir yana, Belevi gerçekten de kilo vermek için harekete geçmiş durumda. Fotoğrafın ardından spora başladığını ve diyet yaptığını anlatan şarkıcı, yeni düzenini de esprili bir şekilde dile getirdi.

“O fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım” diyen Belevi, yaşadığı süreci böyle özetledi.

Anlaşılan o ki tatil rahatlığı ve Urla’nın keyfi, Belevi’nin beslenme düzenini biraz fazla etkilemiş. Fotoğrafın ardından ise düğmeye basmış ve yeniden spor yapmaya başlamış.

Esprili Yaklaşımı Dikkat Çekti

Kilosuyla ilgili yapılan yorumlara kızmak yerine olaya mizahla yaklaşan Cem Belevi, kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Özellikle “coğrafi ofsayt” ve “Urla’nın rahatlığı” sözleriyle fotoğrafın arkasındaki bahanesini oldukça eğlenceli bir şekilde anlattı.

Şimdilerde ise hedefi belli: Spora devam etmek, beslenmesine dikkat etmek ve aldığı kiloları geri vermek. Belevi’nin bu süreçte nasıl bir değişim yaşayacağı ise merak konusu.