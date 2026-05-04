Celil Nalçakan Taşacak Bu Deniz’de! Timur Volkov Karakteriyle Dengeler Değişiyor

Celil Nalçakan, Taşacak Bu Deniz dizisine dahil oldu! Timur Volkov karakteriyle dengeleri değiştirecek olan usta oyuncunun yeni rolü hakkında tüm detaylar.

Celil Nalçakan Taşacak Bu Deniz’de! Timur Volkov Karakteriyle Dengeler Değişiyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-05-2026 18:01

TRT 1’in cuma akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, oyuncu kadrosunu dev bir isimle güçlendiriyor. Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, hikâyenin gidişatını kökten değiştirecek Timur Volkov karakteriyle diziye konuk oluyor.

Ticaretin Görünmeyen Gücü: Timur Volkov

Celil Nalçakan’ın hayat vereceği Timur Volkov, sıradan bir iş insanı profilinin çok ötesinde bir figür olarak izleyici karşısına çıkacak. Uluslararası iş dünyasında adından söz ettiren Volkov, sadece ticaret yapmıyor; ticaretin akışını yöneten ve görünmeyen hatları kontrol eden stratejik bir güç olarak dengeleri sarsmaya hazırlanıyor.

Gücünü Sezgilerinden Alıyor

Karizmasıyla girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çeken Timur Volkov, farklı dünyalar arasında kurduğu bağlar ve insan sarraflığıyla tanınıyor. Gücünü sadece maddi kaynaklardan değil, olaylara yön verme kabiliyetinden alan bu gizemli karakterin, dizideki mevcut ittifakları ve düşmanlıkları nasıl etkileyeceği şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Celil Nalçakan Farkıyla Taşacak Bu Deniz

Daha önce yer aldığı projelerdeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan Celil Nalçakan’ın, Volkov karakterine katacağı derinlik heyecanla bekleniyor. Keskin sezgileri ve stratejik hamleleriyle hikâyeye dahil olan Volkov, cuma akşamları TRT 1 ekranlarında fırtınalar estirecek.

Benzer Haberler
Engin Akyürek ve Aslı Enver Yeniden Sette! Enfes Bir Akşam’ın Tarihi Belli Oldu Engin Akyürek ve Aslı Enver Yeniden Sette! Enfes Bir Akşam’ın Tarihi Belli Oldu
Haftanın Reyting Raporu: Taşacak Bu Deniz Düşse de Zirveyi Bırakmadı! Haftanın Reyting Raporu: Taşacak Bu Deniz Düşse de Zirveyi Bırakmadı!
Dizi Sektöründe Dizi Sektöründe "İndirim" Alarmı: Yapımcılar ve Oyuncular Karşı Karşıya!
Uzak Şehir’de Aşk: Cihan ve Alya’nın Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! Uzak Şehir’de Aşk: Cihan ve Alya’nın Öpüşme Sahnesi Olay Oldu!
Seyirci O Detaya Patladı: Sevdiğim Sensin’de Kız Kulesi’nde Kuzu Gezdirilir mi? Seyirci O Detaya Patladı: Sevdiğim Sensin’de Kız Kulesi’nde Kuzu Gezdirilir mi?
Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor! Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım