Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!

Dört sezon boyunca “Kardeşlerim” dizisinde Akif karakteriyle büyük beğeni toplayan Celil Nalçakan, yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2024 19:01

Başarılı oyuncu, Süreç Film’in yeni projesi “Sustalı Ceylan”da Çevik Atmaca karakteriyle ekranlara dönecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Volkan Kocatürk oturacak.

Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı “Sustalı Ceylan”, zor bir geçmişten gelen Ceylan Bilge adlı genç bir kadının, erkek egemen dünyada güçlenip fırtına gibi esişini etkileyici bir dille ele alacak. Çocuk yaşta zor bir hayata adım atan Ceylan’ın direniş ve hayatta kalma mücadelesi, seyircileri derin bir hikâyeye tanık edecek.

Dizinin çekim hazırlıkları devam ederken, Nalçakan’ın partnerleri ve diğer oyuncular için görüşmeler sürüyor. Mia Yapım’ın “Dava” dizisinin ertelenmesi üzerine “Sustalı Ceylan”a yönelen Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğindeki bu yeni proje, 2024 sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.

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