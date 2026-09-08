Çelik Keseyi Açtı! 5 Milyon TL’lik Yardımın Detayı Olay Oldu

Şarkıcı Çelik Erişçi, son dönemde yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, Mart 2025’te başlattığı “İyilik Hareketi” kapsamında şehir şehir dolaşıyor ve maddi sıkıntı yaşayan insanların veresiye borçlarını kapatıyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bu hareket kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda bakkal, eczane ve fırına giden Çelik’in şimdiye kadar 70 bakkalın yanı sıra çeşitli işletmelerdeki veresiye defterlerini kapattığı aktarılıyor.

Yaklaşık 5 Milyon TL Harcadığı İddia Edildi

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre Çelik, bugüne kadar yardım için yaklaşık 5 milyon TL harcamış olabilir. İddianın en dikkat çekici tarafı ise bu paranın başkalarından toplanan bağışlarla değil, Çelik’in kendi kazancından karşılandığının belirtilmesi.

Yani ünlü şarkıcı, yardım etmek istediği insanlara doğrudan kendi cebinden destek oluyor.

Önce İhtiyacı Olanları Araştırıyor

Çelik’in yardım yöntemi de oldukça farklı. Ekibiyle birlikte gittiği bölgelerde önce araştırma yapıyor. “Burada en zor durumda olan mahalle hangisi, kim gerçekten yardıma muhtaç?” gibi soruların yanıtını arıyor.

Daha sonra belirlenen kişilere veya işletmelere, kendi kazancından ayırdığı bütçeyle destek oluyor. Böylece yardımın gerçekten ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmasını amaçlıyor.

Gelen Yardım Tekliflerini Kabul Etmiyor

Çelik’in bazı ünlü arkadaşlarının da kendisine para vererek yardımlara destek olmak istediği aktarılıyor. Ancak şarkıcı bu teklifleri kabul etmiyor.

Onun yaklaşımı oldukça net: Herkes kendi imkanlarıyla kendi yardımını yapmalı. Çelik, kendisini bir vakıf ya da dernek olarak görmediğini ve bu nedenle başkalarından para toplamak istemediğini söylüyor.