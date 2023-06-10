Cedi Osman eşi Ebru Şahin'i yalnız bırakmadı

Önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekândan çıkarken görüntülenen Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Başrollerini Birkan Sokullu ile paylaştığı dizisi "Yüz Yıllık Mucize"nin final yemeğinden çıktıklarını belirten Ebru Şahin, güzel bir akşam geçirdiğini ve harika bir ekip ile çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, gelecekte daha iyi projelerde bir araya gelmeyi umduklarını dile getirdi.

Ebru Şahin'in dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni projeler ve kariyer adımları konusunda beklentiler artıyor. Geçmişteki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, izleyicilerin merakla beklediği yeni projelerle ekranlarda yeniden boy gösterebilir. Ebru Şahin'in başarılı kariyeri ve yetenekleri, onun gelecekte daha da parlak bir yolculuğa çıkabileceğinin işaretlerini veriyor.

Basketbol dünyasının tanınmış isimlerinden Cedi Osman ise gazetecilerin "Amerika, İstanbul ve Çeşme arasında mekik dokudunuz. Şimdiki plan ne?" sorusuna, "Bakacağız. Şimdilik iyi akşamlar dileyelim" şeklinde cevap verdi. .