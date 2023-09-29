Çay tiryakileri dikkat! Böyle içerseniz sağlık sorunlarından kurtulamazsınız

Çay Türkiye'de içecekler arasında en fazla tüketilenlerden biri. Ancak çay tiryakileri bazen haddinden fazla çay tüketebiliyor. Bu durum sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Demir eksikliği, kansızlık ve çarpıntı gibi sağlık sorunlarına yol açan fazla çay tüketimi, aynı zamanda agresif tutumlara neden olduğu gibi, sindirim sistemini de olumsuz etkileyerek ishal gibi hastalıklara yol açabiliyor. Her zaman tartışmalara konu olduğu kahve gibi çay da yüksek oranda kafein içerir. Fazla kafein tüketimi, uykusuzluğa yol açtığı gibi, mide rahatsızlıklarına hatta mide kanserine dahi sebep olabiliyor.

Sohbetlerin en çok tercih edilen eşlikçilerinden biri olan çay özellikle kadınların sağlığını da tehdit ediyor. Fazla tüketilen çay, kadınlarda adet öncesi gerginlik sendromunun da önemli nedenlerinden biri. Sağlıklı böbreklerin dahi en büyük düşmanlarından biri olan çay, böbrek fonksiyonları doğru çalışmayan insanların kesinlikle uzak durması gereken bir içecek. Böbreklerde taş ve kum oluşumuna neden olan çay, oldukça sancılı bir süreci tetikleyebilir.

Çay tiryakileri, gün boyu sürekli çay tükettiğinden susuzluk hissi yaşamıyor. Ancak her ne kadar suyla demlenmiş olsa da çay su ihtiyacını karşılamaz. Bu sebeple çay tükettiği için su içmeyi unutan ve ihmal eden kişiler, susuzluğa bağlı ödem ve şişkinlik sorunları yaşayabilir.

Şeker hastalığı, sürekli değişen kan şekeri nedeniyle böbrek sağlığını ciddi manada tehdit eder. Diyabet hastaları böbrek sağlığını korumak adına bolca su içmelidir. Ancak çay içen kişilerde görülen su içmeyi ihmal etme durumu, diyabet hastaları için büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çay insülin direncine sebep olur.

Haddinden fazla çay tüketimi, diş sağlığınızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Renginden ötürü dişlerde lekeye neden olan çay, aynı zamanda sıcak bir içecek olduğu için diş minesine de zarar verir. Bu sebeple çay içildikten hemen sonra dişler fırçalanmalı, fırçalama imkanı yoksa bir bardak ılık su içilerek leke oluşumu engellenmelidir.

Anne adaylarının da çay tüketimine ciddi manada dikkat etmeleri gerekmektedir. Hamilelik sürecinde kafein tüketimi tehlikeli ve sınırlı miktarda kafein alınmalıdır. Bu sebeple hem kahve hemde yüksek kafein içeren çay tüketimi azaltılmalıdır.