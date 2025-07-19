Çarpıntı Dizisinin Okuma Provası Gerçekleşti

Çarpıntı dizisinin okuma provası yapıldı. Kerem Bürsin ve Deniz Çakır’ın rol aldığı dizi, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vuracak.

Çarpıntı Dizisinin Okuma Provası Gerçekleşti
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-07-2025 20:15

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak olan “Çarpıntı” dizisinin okuma provası yapıldı. OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda başarılı isim Burcu Alptekin oturuyor. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, şimdiden izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

Güçlü Senaryo Ekibi

Senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınan “Çarpıntı”, etkileyici hikâyesiyle sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin ekibi, çekimlere başlamadan önce bir araya gelerek ilk okuma provasını gerçekleştirdi.

Dev Kadro

Çarpıntı dizisi, birbirinden güçlü isimleri bir araya getiren kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi başarılı oyuncular dizide rol alıyor.

Sürükleyici Hikâye

Dizinin konusu, hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aile üzerinden şekilleniyor. “Çarpıntı”, bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç beklenmedik bağları ve filizlenen aşkları ekrana taşıyacak. Hem dram hem de heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak dizi, yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

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