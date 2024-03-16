Cara Delevingne'nin evi yandı

İşte Cara'nın yedi milyon dolarlık (643 milyon ruble) evi şu anda böyle görünüyor. 700 metrekarelik bina neredeyse tamamen yanmış durumda.

Kendi başına yangın sırasında İngiltere'deydi, ancak kedileri evdeydi. Ünlü yıldız, "Bugün kalbim kırık. Buna inanamıyorum. Hayat anında değişebilir. Sahip olduğunuz şeyleri koruyun." dedi. Daha sonra itfaiyenin evcil hayvanlarını kurtardığını hayranlarına bildirdi.

Şimdi, Cara'nın evi faciadan önce nasıl görünüyordu, ona bir göz atın. Binada yıllarca topladığı modern sanat eserleri vardı. Örneğin, David Bowie'nin odası.



Cara'yı bu olaydan sonra ilk kez gördük. Paparazzilerin fotoğrafında, endişeli kızını sakinleştiren annesiyle birlikte arabada otururken görülüyor.