Cara Delevingne’den Cesur Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı

Cara Delevingne, cesur tarzıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü model, bu kez yeni bir fotoğraf çekiminin kamera arkasından görüntüler paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı.

34 yaşındaki Delevingne’in yayınladığı kare ve videolar, kısa sürede dikkat çekti. Özellikle köpüklerle verdiği pozlar, paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Modelin bazı görüntülerde göğüslerini köpüklerle kapattığı, başka bir karede ise iddialı bir korseyle kamera karşısına geçtiği görüldü.

Yeni Müzik İçin Hazırlanan Çekimler mi?

Paylaşımların, Delevingne’in yeni müzik çalışmasının tanıtımı için yapılan çekimlerden olduğu düşünülüyor. Model, çekimlerden yalnızca son halini değil, kamera arkasındaki eğlenceli anları da takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

Delevingne’in son dönemdeki tarzına bakıldığında bu paylaşım da aslında çok şaşırtıcı değil. Ünlü isim, bir süredir daha özgür ve cesur seçimleriyle gündeme geliyor. Kamera karşısında sınırları zorlayan tarzını sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.

“Çıplak Olmak Çok Eğlenceli” Demişti

Cara Delevingne, geçtiğimiz dönemde Playboy dergisinin kapağında yer almış ve verdiği pozlarla uzun süre konuşulmuştu. O çekimlerin ardından yaptığı açıklamada ise çıplaklık konusunda oldukça rahat olduğunu dile getirmişti.

Ünlü model, bedenini ve cinselliğini sahiplenmenin kendisine özgürlük hissi verdiğini de söylemişti. “Çıplak olmak çok eğlenceli” sözleri de o dönemde oldukça dikkat çekmişti.

Şimdi paylaştığı yeni kamera arkası görüntüleriyle bir kez daha gündeme gelen Delevingne, belli ki cesur tarzından kolay kolay vazgeçmeyecek. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler de takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.