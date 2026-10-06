1,14 Promil Alkollü Yakalanan Rapçi Blok 3 Hakkında Hapis Kararı

Son dönemdeki başarılı müzik çalışmaları, hit şarkıları ve sosyal medyadaki popülaritesiyle adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Blok 3 (Hakan Aydın) bu kez adli bir olayla magazin ve haber gündemine damga vurdu. İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen bir trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ünlü müzisyen hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Ataşehir'deki Denetimde 1,14 Promil Alkol Çıktı

Sabah gazetesinden Elyesa Karatepe'nin haberine göre İstanbul Ataşehir'de yapılan rutin trafik kontrolü sırasında durdurulan Blok 3'ün yapılan sorgusunda ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol ölçümünde ise ünlü rapçinin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kuralları hiçe sayarak trafiği tehlikeye atan ünlü şarkıcıya ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira idari para cezası kesilirken kullandığı araç da trafikten men edildi.

Seri Muhakeme Usulüyle Cezası Yarıya İndirildi ve Para Cezasına Çevrildi

Yaşanan olayların ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Blok 3 hakkında alkollü araç kullanmak suçundan 8 ay hapis cezası istendi. Hakkındaki talep üzerine Seri Muhakeme Usulü'nden yararlanmayı tercih eden rapçi savcının önerdiği cezayı kabul etti.

Seri Muhakeme Usulü gereğince sanığın cezayı kabul etmesiyle birlikte ceza yüzde 50 oranında indirildi. Böylece 8 aylık hapis cezası 4 aya düştü. Mahkeme sanatçının sabıka kaydını ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak 4 aylık hapis cezasını 12 bin liralık adli para cezasına çevirdi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.