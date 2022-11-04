Cansu Tosun'dan iddialı çıkış: Estetiksiz tek oyuncu benim
Cansu Tosun önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve estetikle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2022 10:18
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Cansu Tosun önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu iddialı konuştu: "Estetiksiz tek oyuncu benim."
Yüzünde hiçbir müdahale olmadığını söyleyen Tosun "Tabii bir rol için değişmek gerekir, dudağınızın şişmesi gerekir. Botoks yaparsınız, ya da elmacık kemiği gerekirse yaparsınız.Her şey mümkün artık ama gerekmedikçe yapmıyorum. Ben doğal olunca daha mutlu oluyorum." diye konuştu.