Cansu Tosun'dan iddialı çıkış: Estetiksiz tek oyuncu benim

Yüzünde hiçbir müdahale olmadığını söyleyen Tosun "Tabii bir rol için değişmek gerekir, dudağınızın şişmesi gerekir. Botoks yaparsınız, ya da elmacık kemiği gerekirse yaparsınız.Her şey mümkün artık ama gerekmedikçe yapmıyorum. Ben doğal olunca daha mutlu oluyorum." diye konuştu.