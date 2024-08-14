Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den Çeşme kaçamağı

Ünlü çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, Bodrum tatilinin ardından rotalarını Çeşme’ye çevirdi. Çift, önceki gün Çeşme’nin popüler koylarından Aya Yorgi’de bir plajda objektiflere yansıdı.

Köstendil, oğlu Marsel ile birlikte denize girerken oldukça keyifli anlar yaşadı. Baba-oğulun suyun içindeki eğlenceli halleri, plajdaki diğer tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi. Cansu Tosun da kısa süre sonra eşine ve oğluna katılarak ailece denizin tadını çıkardılar.

Kameraları fark eden ünlü çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilere el sallayarak selam veren Tosun ve Köstendil, oğulları Marsel’i bıraktıktan sonra baş başa vakit geçirdiler. İskelenin merdivenlerinde sohbet eden çift, denize girip kısa bir yüzmenin ardından localarına geçerek güneşlenmeye devam etti.

Tatilin tadını çıkaran çiftin bu huzurlu anları, hayranlarından büyük ilgi gördü.