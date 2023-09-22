Cansu Tosun tarzıyla ilgi odağı oldu

Cansu Tosun, Kasım 2022'de Merzifon'da yaşanan üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün anısına sahnelenen 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu için AVM'ye gitmişti. Oyun öncesi arkadaşlarıyla buluşup dondurma keyfi yaparken görüntülenen güzel oyuncu, dikkat çeken file çantası ve kovboy tarzı kıyafetiyle göz önündeydi.

Cansu Tosun, yeni projesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu tiyatro oyununun kendisi için ilk deneyim olduğunu belirterek büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getirdi.