Cansu Tosun: Oğlum Marsel gerçekten bir mucize

2018 yılında Erkan Kolçak Köstendil ile nikâh masasına oturan, 2020'de Marsel adını verdikleri oğlunun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Cansu Tosun, Laurentius dergisinin sorularını yanıtladı.
Kariyerindeki kırılma noktasınıAlmanya’dan Türkiye’ye gelmesine bağlayan Cansu, “Bir kere benim kendimi keşfetmemi sağladı. İçimdeki itici güce sahip çıkmayı, peşinden gidip cesur olmayı öğretti” dedi. İşte ünlü oyuncunun röportajından kesitler...
"SOSYAL MEDYADA BİR PAPARAZZİ "
"Aslında sosyal medyada sen ne almak istersen o var. Ben eğlenmek için kullanmayı tercih ediyorum. Çok duygusal yaklaşmamak lazım o dünyaya. Benim orada paylaştıklarımın o kadar kişiye ulaşabiliyor olması çok güzel bir duygu. Orada medya da paparazzi de ben olabiliyorum."
"ERKAN'IN FİKİRLERİ ÇOK KIYMETLİ"
Cansu Tosun, 2018’de evlendiği meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil için şunları söyledi: “İkimizin de oyuncu olması birbirimize de katkı sağlıyor. Erkan’ın bakış açısı, fikirleri hep çok kıymetli.”
"ANNELİK BANA ANDA KALMAYI ÖĞRETTİ"
2020’de oğlu Marsel’i kucağına alan Cansu Tosun, “Hala bakıp bakıp ‘Bu benim bir parçam mı?’ diyorum. Marsel gerçekten bir mucize. Beraber büyüyoruz. Annelik bana anda kalmayı öğretti” diye konuştu.