Cansu Tosun: Oğlum Marsel gerçekten bir mucize

"Aslında sosyal medyada sen ne almak istersen o var. Ben eğlenmek için kullanmayı tercih ediyorum. Çok duygusal yaklaşmamak lazım o dünyaya. Benim orada paylaştıklarımın o kadar kişiye ulaşabiliyor olması çok güzel bir duygu. Orada medya da paparazzi de ben olabiliyorum."