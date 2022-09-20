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Gecce Magazin Haberleri

Cansu Tosun: Güzellik kavramı tek tip olmaya başladı

2018 yılından bu yana Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren, bir çocuk annesi Cansu Tosun, önceki haftalarda kolundaki yara izi hakkında konuşarak, "Ben bu kusurlarımla varım" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen ünlü isim; muhabirlerin soruları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Güzellik kavramı tek tip olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Cansu Tosun: Güzellik kavramı tek tip olmaya başladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2022 14:04

Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde oğlu Marsel ile birlikte Etiler Akmerkez’de objektiflere yakalandı. Marsel’in uyuduğunu söyleyen Tosun, “Yeni çektiğimiz bir proje vardı. Onu bekliyoruz” dedi.

"İNSANLARIN OLDUKLARI GİBİ GÜZEL OLDUKLARINI VURGULAMAK İSTEDİM"

Kolundaki yara iziyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan oyuncu, “Bir farkındalık projesi oluşturduk bununla ilgili. Günümüzde güzellik kavramı böyle tek tip olmaya başladı. İnsanların aslında kendilerini kusurları ile sevmelerini, oldukları gibi güzel olduklarını vurgulamak istedim. İnşallah izleyenler de sevmişlerdir bu açıklamalarımı. Kendilerine barışık haline doğru gitmişlerdir” ifadelerini kullandı.

 

 

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