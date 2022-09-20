Cansu Tosun: Güzellik kavramı tek tip olmaya başladı

Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde oğlu Marsel ile birlikte Etiler Akmerkez’de objektiflere yakalandı. Marsel’in uyuduğunu söyleyen Tosun, “Yeni çektiğimiz bir proje vardı. Onu bekliyoruz” dedi.

"İNSANLARIN OLDUKLARI GİBİ GÜZEL OLDUKLARINI VURGULAMAK İSTEDİM"

Kolundaki yara iziyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan oyuncu, “Bir farkındalık projesi oluşturduk bununla ilgili. Günümüzde güzellik kavramı böyle tek tip olmaya başladı. İnsanların aslında kendilerini kusurları ile sevmelerini, oldukları gibi güzel olduklarını vurgulamak istedim. İnşallah izleyenler de sevmişlerdir bu açıklamalarımı. Kendilerine barışık haline doğru gitmişlerdir” ifadelerini kullandı.