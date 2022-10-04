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Gecce Magazin Haberleri

Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan ve Marsel adında bir oğlu bulunan oyuncu Cansu Tosun, tatile çıktı. Yaz mevsiminin son günlerini değerlendiren Tosun, bikinili fotoğraflarını "Ekimde yaz bir başka" notuyla yayınladı.

Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2022 13:17

2018'de nikah masasına oturan oyuncu Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Köstendil ile mutlu birlikteliği süren Tosun, tatile gitti. 

Yaz mevsiminin son günlerini değerlendiren 34 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Cansu Tosun, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 


 

Paylaşımlarda, Cansu Tosun'un beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü. Ünlü ismin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 


 

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