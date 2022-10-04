Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka

2018'de nikah masasına oturan oyuncu Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Köstendil ile mutlu birlikteliği süren Tosun, tatile gitti.





Yaz mevsiminin son günlerini değerlendiren 34 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Cansu Tosun, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.





Paylaşımlarda, Cansu Tosun'un beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü. Ünlü ismin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.



