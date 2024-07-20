Cansu Tosun Bodrum tatilinde oğluyla keyifli anlar yaşadı

Cansu Tosun oğlu Marsel'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Cansu Tosun Bodrum tatilinde oğluyla keyifli anlar yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 14:01

Son zamanlarda ailesinin özel hayatıyla gündemde olan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Cansu Tosun, Bodrum’da objektiflere takıldı. Tosun, Yalıkavak’ta konakladığı otelin plajında oğlu Marsel ile birlikte keyifli anlar yaşadı.

Anne-oğul, kumda yürüyüş yaparken görüldü ve daha sonra birlikte kumdan kale yapmaya çalıştı. Sıcak havadan bunalan Cansu Tosun, bir ara denize girerek serinledi. Beyaz bikinisi ve fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, doğal ve samimi halleriyle de hayranlarından tam not aldı.

Cansu Tosun ve oğlu Marsel'in bu keyifli anları, plajdaki diğer tatilciler ve objektifler tarafından ilgiyle takip edildi.

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