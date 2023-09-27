Oyuncu Cansu Tosun, son dönemin parlayan isimlerinden biri. Ancak şimdilerde Cansu Tosun'dan çok babası Kenan Tosun'un ismi magazin gündeminde. Kenan Tosun'un, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Nişantaşı'nda görüntülenmesi, iki isim arasındaki olası bir yakınlığı gündeme taşıdı. Cansu Tosun babası kim? Kenan Tosun kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?

CANSU TOSUN'UN BABASI KENAN TOSUN KİM?

Cansu Tosun'un babası, Kenan Tosun'dur. Uzun yıllardır Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun, Serpil Tosun ile evli ve Cansu Tosun'un yanı sıra başka çocukları da bulunmaktadır.

KENAN TOSUN, ÜMRAN SEYHAN İLE Mİ GÖRÜNTÜLENDİ?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda samimi bir şekilde yanında bir erkekle yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Bu erkeğin, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar, magazin programı 2. Sayfa tarafından da gündeme getirildi. Programın sunucularından Müge Dağıstanlı, "Cansu Tosun'un anne ve babası evli. Ege'de yazlıkları yan yana bu iki ailelerin. Acaba ailece yapılan bu görüşmeler sırasında mı aralarında bir yakınlık oluştu?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Ancak bu iddiaların ne kadar doğru olduğu ya da iki isim arasında ne tür bir yakınlık olduğu şu an için net değil. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.