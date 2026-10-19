Cansu Taşkın’dan Kızılcık Şerbeti’ne Sitem: “En Kötü Kararım!”

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldığını öne sürerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Dizide üç bölüm rol alması planlanan Taşkın bu proje için başka fırsatları geri çevirdiğini söyledi. Kararından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten fenomenin sözleri dikkat çekti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti Taşkın’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Dizide neden yer almadığını merak edenlerin sorularına yanıt veren Taşkın yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“İki Projeyi Reddettim Keşke Kabul Etseydim”

Cansu Taşkın diziye dahil olmak için ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlattı. Aynı dönemde kendisine iki farklı proje teklif edildiğini söyleyen fenomen tercihini Kızılcık Şerbeti’nden yana kullandığını belirtti.

Taşkın’a göre seçmeler için sabahlara kadar çalıştı ve birçok kişi arasından sıyrılarak rolü aldı. Ancak yaşananların ardından bu kararından pişman olduğunu gizlemedi.

Ünlü isim “İki proje gelmişti, bu projeyi tercih ettim. Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim. Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim” sözleriyle sitemini dile getirdi.

“Fragmanda Görüldüğüm Gün Diziden Atıldım”

Taşkın’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise diziden ayrıldığını öne sürdüğü süreçle ilgiliydi. Fenomen fragmanda göründüğü gün kadrodan çıkarıldığını iddia etti. Yaşadıklarını hemen paylaşmadığını ancak kendisine sürekli soru sorulunca konuşmaya karar verdiğini anlattı.

Cansu Taşkın yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti: “Özellikle paylaşım yapmadım. Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar ben de nasibimi aldım. Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum O her şeyi bilip görendir.”

Yapım Ekibinden Açıklama Geldi mi?

Taşkın’ın sözleri magazin gündeminde yankı uyandırırken diziden ayrılışına ilişkin iddialar henüz yapım ekibi tarafından doğrulanmış değil. Taraflardan yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.