Erkan Petekkaya’dan Hülya Avşar İtirafı! “Espri Yaptım”

Erkan Petekkaya Hülya Avşar’ın yürüyüşüyle ilgili yaptığı yorum yüzünden gündeme gelmişti. Sözleri farklı şekillerde yorumlanınca ünlü oyuncudan açıklama geldi. Petekkaya Avşar’ı çok sevdiğini ve ona hayranlık duyduğunu söylerken yaptığı yorumun yalnızca bir espriden ibaret olduğunu vurguladı.

“Ben Hülya Hanım’ı Çok Severim”

Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar’ın sahnedeki yürüyüşüyle ilgili sözleri kısa sürede konuşulmaya başladı. Gelen tepkilerin ardından konuya açıklık getiren oyuncu Avşar’a karşı olumsuz bir düşüncesi olmadığını özellikle belirtti.

Petekkaya, Avşar’ın yürüyüşünü cilveli bulduğunu ve bu durum üzerinden şaka yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu “Ben Hülya Hanım’ı çok severim. Hayranı olduğum bir sanatçıdır. Şimdi yanlış anlaşılmasın cilveli bir yürüyüşü var ya onun. Ben de onu gördüm öyle bir espri yaptım yani” diyerek sözlerinin nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

Yani Petekkaya’ya göre ortada ciddi bir eleştiri yoktu. Ancak sözlerinin farklı yorumlanması konunun büyümesine neden oldu.

Hülya Avşar’dan Gelen Mesajı da Anlattı

Petekkaya, Hülya Avşar’ın kendisine verdiği karşılığı da paylaştı. Oyuncunun anlattığına göre Avşar kendisine “Erkancım sana öpücükler attım” dedi.

Petekkaya yaşananların başka kişiler tarafından tartışma konusu yapılmasına ise tepki gösterdi. Konunun gereğinden fazla büyütüldüğünü düşünen oyuncu “Bir sürü insan kendine malzeme etti, saçma sapan şeyler. Sevmiyorum bu şov dünyası denen şeyi” ifadelerini kullandı.

“Şov Dünyası Kazası Diyelim, Geçsin Gitsin”

Hülya Avşar’a duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getiren Petekkaya sanatçı hakkında olumsuz düşünmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Avşar’ı överek “Hülya Hanım’a hayran olmamak mümkün mü Allah aşkına?” diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın uzamasını istemeyen oyuncu konuyu kapatmak istediğini de belli etti. Petekkaya olayı “Şov dünyası kazası diyelim geçsin gitsin” sözleriyle değerlendirdi. Böylece yaptığı yorumun yanlış anlaşılmasını istemediğini ve tartışmanın daha fazla büyümesinden hoşlanmadığını açıkça ortaya koydu.