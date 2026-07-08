Cansu Kurtçu - Fettah Can Çiftinin Aile Tatili: Bodrum Ortakent'te İkizleriyle Deniz Keyfi

Türk pop müziğinin en üretken, başarılı çiftlerinden Cansu Kurtçu ile Fettah Can yoğun geçen müzik çalışmalarının ve stüdyo temposunun ardından soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Müzik dünyasındaki sarsılmaz ortaklıklarını mutlu bir evlilikle taçlandıran ünlü çift ikiz çocukları Vera ve Oğul ile birlikte yaz sezonunun tadını doyasıya çıkarıyor. Bodrum'un sakinliğiyle bilinen Ortakent beldesinde objektiflere yansıyan popüler müzisyen aile, sahil şeridinde sevgi dolu ve çabasız bir aile tablosu sergiledi.

Ortakent Sahilinde Eğlenceli Plaj Günlüğü

Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Fettah Can ve Cansu Kurtçu tüm günü çocuklarına ayırarak ailecek keyifli vakit geçirdi. Gün boyu sahilde çocuklarıyla yakından ilgilenen, onlarla kumsalda oyunlar oynayıp neşeli kahkahalar atan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Anne ve baba olarak ikizlerinin üzerindeki titizlikleri dikkat çekerken aile arasındaki bu samimi ve doğal anlar plajdakilerin de sempatisini kazandı.

Cansu Kurtçu Çiçek Desenli Bikinisi ve Fit Haliyle Göz Kamaştırdı

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaktan bunalan aile kendilerini hep birlikte Bodrum'un serin sularına bıraktı. Çocuklarıyla denizin içinde de oyunlar oynamaya devam eden Fettah Can'ın neşeli halleri dikkat çekerken eşi Cansu Kurtçu tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. Plaj şıklığı için çiçek desenli renkli bir bikini tercih eden başarılı şarkıcı çabasız zarafeti ve fit görünümüyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı. Doğum sonrasındaki formunu koruduğu görülen Kurtçu tarzıyla moda severlerden tam not aldı.

2014 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Cansu Kurtçu ve Fettah Can evliliklerinden üç yıl sonra 2017 yılında ikiz çocukları Vera ve Oğul'u kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın gururunu yaşamıştı. İkizlerin büyümesiyle birlikte neşesi daha da artan çekirdek ailenin Bodrum'daki bu huzurlu sahil günlüğü, internet dünyasında ve sosyal medya platformlarında haftanın en iç ısıtan en çok konuşulan aile-magazin manşetlerinden biri oldu.