Cansu Dere'ye yabancı hayranlarından yoğun ilgi!

Geçtiğimiz günlerde konuk oyuncu olarak "Şahsiyet" dizisinde yer alan Cansu Dere, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Yalnızca alışveriş yapmak için gelen güzel oyuncu, mağazalarda dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi.

Özellikle yabancı hayranlarından gelen yoğun ilgiyle karşılaşan Dere, yanına gelen sevenleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

AVM çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra; şık tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.