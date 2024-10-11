Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol “1001 Gece Masalları” dizisinde buluşuyor!

Başarılı oyuncu Cansu Dere, uzun bir aranın ardından setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Dere, TRT tabii’nin merakla beklenen Bozdağ Film imzalı “1001 Gece Masalları” dizisinde başrol oynayacak. Dizinin başrol erkek oyuncusu da belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve birçok başarılı projede yer alan İbrahim Çelikkol, dizide Sultan Şehriyar karakterine hayat verecek.

Dekor ve kostüm hazırlıkları hızla devam eden dizi, hayatta kalmak için Sultan Şehriyar’a 1001 gece boyunca masallar anlatan Şehrazat’ın büyüleyici ve destansı hikayesini ekrana taşıyacak. Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan proje, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri şimdiden üzerine çekiyor.

İbrahim Çelikkol, aynı zamanda Netflix’te yayınlanacak Yavuz Turgul imzalı “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi için de çalışmalara başladı. Ünlü oyuncunun iki büyük projeyle hayranlarının karşısına çıkacak olması heyecan yarattı. “1001 Gece Masalları” dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak dizi şimdiden yılın en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor!