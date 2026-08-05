Cansever'den Kahreden Paylaşım! "Konuşamıyorum" Diyerek Duyurdu

Lösemi tedavisi gören Cansever hastane odasından sağlık durumunu paylaştı. "Konuşamıyorum" diyen sanatçı sevenlerinden dua istedi.

Cansever'den Kahreden Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 18:19

90'lı yıllarda söylediği "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever uzun süredir lösemi tedavisi görüyor. Bir süredir Almanya'da tedavisine devam eden sanatçı bu zorlu süreçte kendisini merak eden sevenlerini sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla bilgilendirdi.

Hastane odasında çekilen görüntüsünü paylaşan Cansever'in sözleri onu takip eden pek çok kişiyi duygulandırdı. Sağlık durumunu içten bir şekilde anlatan sanatçı destek mesajları gönderen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Cansever'in tedavisinde önemli bir aşama geride kaldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ilik nakli olan sanatçı şimdi ise nakil sonrası tedavi sürecini sürdürüyor. Ancak bu dönemin kolay geçmediğini de açık yüreklilikle dile getirdi.

Paylaşımında çok sayıda telefon ve mesaj aldığını söyleyen Cansever sağlık durumu nedeniyle herkese tek tek cevap veremediğini belirtti. Konuşmakta ve yazmakta zorlandığını ifade eden sanatçı günlerinin büyük bölümünü serum ve antibiyotik tedavisiyle geçirdiğini bu yüzden sürekli dinlenmek zorunda kaldığını anlattı.

Sevenlerinden Dua İstedi

Cansever zaman zaman tansiyonunun düştüğünü ve ateşinin yükseldiğini de paylaştı. Doktorların tedavisini yakından takip ettiğini söyleyen sanatçı bu sürecin ne kadar daha devam edeceğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

En çok dikkat çeken bölüm ise sevenlerine yaptığı çağrı oldu. Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Cansever moralin bu süreçte çok önemli olduğunu vurgulayarak dualarını eksik etmemelerini istedi.

Sanatçının bu samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları yorumlarda geçmiş olsun mesajları paylaşırken birçok kişi Cansever'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Zorlu tedavi sürecine rağmen umutlu duruşunu koruyan sanatçı sevenlerinden aldığı destekle mücadele etmeye devam ediyor.

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