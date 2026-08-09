Cansever Hayatını Kaybetti!

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin sevilen ismi Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti. Haber sevenlerini yasa boğdu.

Cansever Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 12:06

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir lösemi tedavisi gören sanatçı 59 yaşında hayatını kaybetti. Almanya’da yaşayan Cansever’in vefat haberini meslektaşı Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz Cansever’in ölümünün ardından duyduğu üzüntüyü oldukça içten sözlerle anlattı. “Canım ablam, büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk, bana şarkı hediye etmişti. Çok üzgünüm, rahat uyu.” sözleriyle sanatçıya veda etti.

Hastalığı Yeniden Nüksetmişti

Cansever’e geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulmuştu. Bir süre tedavi gören sanatçı daha sonra ilik nakli olmuştu. Hatta geçtiğimiz ocak ayında yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurarak sevenlerine umut vermişti.

Ancak ne yazık ki bu mutluluk uzun sürmedi. Hastalığı kısa süre sonra yeniden nüksetti. Tedavi sürecinin ardından Cansever’den bugün acı haber geldi.

Bakanlıktan Ve MESAM’dan Taziye

Cansever’in vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, sanatçının kendine özgü yorumuyla ve unutulmaz şarkılarıyla insanların gönlünde yer ettiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) de Cansever için bir mesaj paylaştı. Açıklamada, sanatçının müzik dünyasına bıraktığı değerli eserlerle pek çok insanın hayatına dokunduğu vurgulandı.

Şarkılarıyla Hatırlanacak

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, özellikle 1990’lı yıllarda kendine has sesi ve yorumuyla arabesk müzik dünyasında dikkat çekmişti. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Cansever, bundan sonra da sevenlerinin hafızasında sesi, şarkıları ve kendine özgü tarzıyla yaşamaya devam edecek. Mekânı cennet olsun.

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