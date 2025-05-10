Cansel Elçin'in Yeni Dizisi Belli Oldu

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Vicdansız" dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tod platformunda yayınlanacak olan dizinin başrolleri netleşirken, deneyimli oyuncu Cansel Elçin de projeye dahil oldu. Elçin, dizide etkileyici bir karakter olan “Barbaros” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Hırslı patron “Barbaros” geliyor

Başarılı aktör Cansel Elçin, ARC Film imzalı dizide iş dünyasının zorlu atmosferine yön verecek güçlü bir figürü canlandıracak. Elçin, finans sektöründe hırslı bir yönetici olan “Barbaros” karakterine hayat verecek. Hikayeye göre Barbaros, genç ve zeki çalışanı Deniz’in patronu olacak. Bu karakteri ise başarılı oyuncu Ekin Koç üstlenecek.

Ayça Ayşin Turan “Vicdan” karakteriyle geliyor

Dizinin başrollerinden biri olan Ayça Ayşin Turan, dizinin isminden ilham alınan karakter “Vicdan” rolünde izleyiciyi etkileyecek. Yardımsever, duygusal ve Deniz’in tam zıttı bir karakter olan Vicdan, hikâyenin duygusal yönünü temsil edecek. Onun ve Deniz’in karşı karşıya gelişleri dizinin en çarpıcı anlarını oluşturacak.

Cansel Elçin’in kızı rolü için görüşmeler sürüyor

Barbaros’un kızı Nilüfer, hikâyenin gidişatını değiştirecek önemli karakterlerden biri olacak. Bu rol için yapılan oyuncu görüşmeleri hâlâ devam ediyor. Nilüfer karakterinin, Deniz’e duyduğu aşk hikâyeye bambaşka bir boyut katacak.

Yeni projeleriyle adından söz ettiren Tod, Vicdansız dizisiyle yine fark yaratmaya hazırlanıyor.