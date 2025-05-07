Cansel Elçin’in Babalık Esprisi Gündem Oldu: “Memem Olsa Süt Veririm”

Cansel Elçin, babalık sürecini anlattı: “Memem olsa süt veririm.” Oyuncunun samimi açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Cansel Elçin’in Babalık Esprisi Gündem Oldu: “Memem Olsa Süt Veririm”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2025 10:01

Oyuncu Cansel Elçin, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlarken babalıkla ilgili yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti. “Nasıl bir babasınız?” sorusuna verdiği yanıt hem güldürdü hem düşündürdü: “Fiziksel anlamda sınırlıyım. Memem olsa süt vereceğim.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın Aile Mutluluğu

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında nikah masasına oturdu. Oyuncu çiftin mutlu evliliği, 31 Ocak 2025’te oğulları Atlas’ın dünyaya gelmesiyle taçlandı. İlk kez anne-baba olan çift, sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yaparak bu özel süreci takipçileriyle paylaşıyor.

“Elimden Geleni Yapıyorum”

Önceki gün bir alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cansel Elçin, babalık süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. “Anne daha dinç kalabiliyor ama ben de elimden geleni yapıyorum” diyen oyuncu, rolünü ciddiye aldığını ancak biyolojik olarak yapabileceklerinin sınırlı olduğunu esprili bir dille ifade etti.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Ünlü oyuncunun “Memem olsa süt veririm” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Hayranları, bu açıklamanın hem duygusal hem de eğlenceli olduğuna dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise, Cansel Elçin’in babalığa bakış açısını örnek gösterdi.

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