Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Cansel Elçin, sosyal medyada dev kaplumbağayla çekildiği fotoğrafı paylaşarak “Kaplumbağa gerçek, yapay zekâya gerek yok” notuyla gündeme geldi.

Yayın Tarihi : 18-08-2025 12:30

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme geldi. Son dönemde yapay zekâ ile üretilen içeriklerin artmasına gönderme yapan Elçin, “Kaplumbağa gerçek, yapay zekâya gerek yok” diyerek takipçilerini güldürdü.

Yapay Zekâ Göndermesi

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşılaşılan yapay zekâ görselleri, gerçeğe yakınlıklarıyla dikkat çekiyor. Gerçek ve yapay olan arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu dönemde, Cansel Elçin’in paylaşımı doğal bir hatırlatma niteliğinde oldu.

Denizde Keyif, Ardından Renkli Paylaşım

Denizde yüzdükten sonra duş aldığı anları paylaşan başarılı oyuncu, duş kabininin önünde dev bir kaplumbağayla çekilen fotoğrafını takipçileriyle buluşturdu. Eğlenceli notuyla birlikte yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçilerinden Yoğun İlgi

Ünlü oyuncunun “Kaplumbağa gerçektir, yapay zekâya ihtiyacımız yok” sözleri sosyal medyada gündem olurken, takipçileri de Elçin’in doğal ve samimi tavrına övgüler yağdırdı.

