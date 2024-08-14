Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden müjdeli haber geldi

Türk televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, mutluluklarını tüm sevenleriyle paylaştı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile bebek beklediklerini duyurdu.

Cansel Elçin, bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşarak, "Biz bir aileyiz" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çiftin takipçileri ile meslektaşları tarafından tebrik mesajları yağdı.

Çiftin bebek heyecanı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok ünlü isim ve hayranları, Elçin ve Bayat'ı kutlayarak, mutluluk dileklerini iletti. Ünlü çiftin bebek haberinin ardından, hayranları şimdiden bebek için heyecanlanmaya başladı.