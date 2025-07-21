Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Oğulları Atlas’la Bodrum Tatilinde

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü çift, oğulları Atlas ile birlikte Yalıkavak’ta görüntülendi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran aile, huzurlu halleriyle dikkat çekti.

Yalıkavak’ta Mutlu Aile Kareleri

Yalıkavak’taki bir otelin plajında objektiflere yansıyan çift, oğullarıyla keyifli anlar yaşadı. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, dönüşümlü olarak denize girerken, Atlas ile kumsalda vakit geçirdi. Gün boyunca sohbet eden çift, ailece huzurlu bir tatil günü geçirdi.

Sosyal Medyada İlgi

Çiftin mutlu aile pozları ve Bodrum tatili sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, Elçin ve Bayat çiftinin doğal ve samimi hallerini övgü dolu yorumlarla paylaştı.

Atlas İlk Kez Objektiflere Yansıdı

Oğulları Atlas ile geçirdikleri tatil anları dikkat çekti. Minik Atlas, tatilin neşesi olurken, ünlü çiftin sıcak aile bağları objektiflere yansıdı.