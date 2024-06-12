Cansel Elçin ile Tuğçe Bayat'ın aşk tatili

Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve her fırsatta aşklarını dile getiren Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Göcek'te tekne tatilinde objektiflere yansıdı.

Denize girmeye hazırlanan Elçin, önce merdiveni getirerek teknenin arkasına yerleştirdi. Bir süre eşini birlikte atlamaya ikna etmeye çalışan oyuncu, başarılı olamayınca estetik bir atlayışla kendini Göcek koylarının serin sularına bıraktı.

Eşinin hazırladığı merdivenle suya giren Zeynep Tuğçe Bayat, "Soğukmuş" diyerek tepki verdi. Cansel Elçin'in yanında yüzen Bayat, eşini öpücüklere boğarak tatilde aşk tazeledi.

Bir süre denizde yüzen ünlü çift, daha sonra kano keyfi yapmayı ihmal etmedi. Cansel Elçin, ilk olarak eşini kanoya almadı. Bu sırada Bayat, "Beni neden bıraktın, skandal" diyerek eşine takıldı. Tekrar geri dönerek Bayat'ı kanoya alan Elçin, eşini öperek gönlünü aldı ve şaka yaptığını söyledi. Kano keyfi yapan ünlü çiftin mutlulukları gözlerden kaçmadı. Göcek'in muhteşem doğasında romantik anlar yaşayan Elçin ve Bayat, tatilin tadını çıkardı.