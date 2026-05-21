Ömür Gedik Can Dostları Uğruna İlişkisini Bitirdi

Magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkisinin arkasındaki gerçekler sonunda gün yüzüne çıktı. Ünlü köşe yazarı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik ile başarılı şarkıcı Ferhat Göçer’in geçmişte yaşadığı ayrılığın sebebi duyanları şaşkınlığa uğrattı. İkilinin dillere destan aşkının bir dönem büyük bir çıkmaza girmesinin arkasında çiftin sevimli dostları yer alıyor. Ömür Gedik ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile yollarını ayırma noktasına getiren o büyük krizin perde arkasını ilk kez bu kadar net ve içten bir dille paylaştı.

"Yaşlı Kedilerimin Evde Kalması Şarttı"

Ünlü çiftin ilişkisinde ipleri koparan olay Ömür Gedik’in can dostları için verdiği büyük mücadele ile başladı. Gedik o dönem yaşadıkları ortak evde çok sayıda kedisinin bakımını üstleniyordu. Bu kedilerin bir kısmının yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu kesinlikle dışarıya çıkmaması gereken özel bir sağlık durumunda bulunduğunu ifade etti. Hayvanlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Ömür Gedik evdeki sevimli dostlarının sağlığı ve güvenliği konusunda en ufak bir taviz vermeye niyetli olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Kulisi Sarsan Fikir Ayrılığı Ve Büyük Kavga

Evdeki huzurlu hava başarılı şarkıcı Ferhat Göçer’in kedilerin dışarıya çıkmasını talep etmesi üzerine bir anda dağıldı. Göçer’in bu ısrarcı yaklaşımı hayvan hakları konusunda son derece hassas olan Ömür Gedik’te büyük bir tepkiye yol açtı. Kedilerin sağlığı için evde kalmalarının şart olduğunu savunan Gedik ile Göçer arasında çok sert bir tartışma patlak verdi. İki ünlü isim sevimli dostların yaşam alanı konusunda bir türlü ortak bir paydada buluşamadı. Bu fikir ayrılığı zamanla ikilinin arasındaki köprüleri yıkan bir kriz haline dönüştü.

"30 Kediyi Aldım Ve Kendi Evime Gittim"

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Gedik aşkı yerine can dostlarını seçerek radikal bir hamle yaptı. Ferhat Göçer’e "Gidiyorum" restini çeken ünlü yazar o anki öfke ve kararlılıkla evdeki tam 30 kediyi birden yanına aldı. Kendine ait diğer eve taşınma kararı alan Gedik hayvanlarının güvenliğini sağlamak uğruna uzun yıllardır süren ilişkisini tek bir kalemde bitirdi. Magazin gündeminde o dönem sır gibi saklanan bu ayrılık sebebinin aslında 30 kedinin geleceği ile ilgili bu büyük restleşme olduğu Gedik'in samimi açıklamasıyla tescillenmiş oldu.