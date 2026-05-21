Kadir İnanır'dan Kötü Haber: Zatürre Teşhisi Sonrası Entübe Edildi!

Yeşilçam'ın koca çınarı Kadir İnanır'dan maalesef yine hepimizi çok üzen endişelendiren haberler var. Bir süredir zaten ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan usta oyuncu bu defa akciğerindeki bir enfeksiyon yüzünden yeniden hastanelik oldu ve yoğun bakıma kaldırıldı. Gelen son bilgilere bakılırsa durum biraz ciddi hatta doktorlar tedavinin gidişatı için oldukça kritik bir karar almak zorunda kalmış.



Zatürre Teşhisi Sonrası Yoğun Bakım Süreci

Olayın aslı şu; 77 yaşındaki usta sanatçı birkaç gün önce Beşiktaş taraflarında özel bir hastaneye yatırılmıştı. Solunum yollarında sıkıntı başlayınca doktorlar hemen tetkik yapmış ve akciğer filminden sonra zatürre teşhisi koymuşlar. Tabii vücut zaten yorgun direnç de iyice düşünce apar topar yoğun bakıma alınması gerekmiş.

Asıl can sıkan haber ise dün geldi. Akciğerdeki enfeksiyon biraz yayılınca ve usta oyuncu nefes almakta iyice zorlanınca vücudu daha fazla hırpalanmasın diye doktorlar Kadir İnanır'ı entübe etmeye karar vermişler. Şu an yapay solunum cihazına bağlı ve hastanedeki uzman ekip her anını çok yakından, adeta gözünü kırpmadan takip ediyor.

Sağlık Mücadelesi 2024 Yılında Başlamıştı

Aslında Kadir İnanır'ın bu mücadelesi iki yıl öncesine yani 2024’ün Mart ayına dayanıyor. Hatırlarsanız o dönem beynine pıhtı atmıştı ve çok uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Felç riskini falan hep o büyük direnciyle atlattı. Sonrasında aylarca süren fizik tedaviler evdeki rehabilitasyon süreci derken durumu fena gitmiyordu. Hatta daha geçenlerde Coşkun Sabah ziyarete gitmişti yakın dostlarını kabul edecek kadar toparlamıştı kendini. Tam her şey yoluna giriyor derken bu zatürre olayı çıktı işte. Tek dileğimiz o güçlü duruşuyla bu badireyi de atlatması gözümüz kulağımız hastaneden gelecek güzel bir haberde.