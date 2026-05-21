Kuruluş Orhan'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy Umman'da

Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncusu Çağrı Şensoy popülerliğini Türkiye sınırlarının dışına taşımaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı Cerkutay karakteriyle özellikle Orta Doğu'da ciddi bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Umman'da kelimenin tam anlamıyla büyük bir sevgi seliyle karşılandı.

Muscat Sokaklarında Çağrı Şensoy İzdihamı

Kuruluş Orhan'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'a Umman gezisinde büyük ilgi

????Çağrı Şensoy önde gelen bir iş insanının davetiyle Umman’ın başkenti Muscat’ı ziyaret etti. Şensoy, ülkede yoğun sevgiyle karşılandı.https://t.co/pFX1VptlkG pic.twitter.com/yCvLkPi8CK — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) May 21, 2026

Her şey Umman'ın önde gelen ve oldukça nüfuzlu bir iş insanının Çağrı Şensoy'u ülkeye özel olarak davet etmesiyle başladı. Daveti kabul edip Umman'ın başkenti Muscat'a uçan ünlü oyuncu daha havalimanına adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı. Kendisini bekleyen kalabalığı gören ve hayranlarının ilgisi karşısında oldukça duygulanan Şensoy için adeta VIP bir karşılama töreni organize edildi.

Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor

Şensoy'un Muscat'taki gezisi boyunca çekilen her kare sosyal medyada deyim yerindeyse infial yarattı. Oyuncunun sokakta yürürken hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirmesi kibar ve mütevazı tavırları ise tam not aldı. Muscat sokaklarından gelen video ve fotoğraflar kısa sürede TikTok ve Instagram'da binlerce kez paylaşıldı magazin sayfalarının en çok konuşulan içeriği haline geldi.

Kuruluş Osman'ın Orta Doğu'daki bu devasa karşılığı aslında yeni bir şey değil ama Çağrı Şensoy'un gördüğü bu son ilgi Türk oyuncuların yurt dışındaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Gittiği her yerde etrafı sarılan fotoğraf çektirmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ünlü oyuncu Umman seyahatinden hem büyük bir şaşkınlık hem de gururla döndü. Ekranların aranan yüzü bu ziyaretle birlikte uluslararası arenadaki yerini de iyice sağlamlaştırmış oldu.