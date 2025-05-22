Cannes’da Aşk Rüzgarı! Dilan Çiçek Deniz Paylaştı, Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den Romantik Yorum Geldi

Dilan Çiçek Deniz’in Cannes pozuna sevgilisi Rafael Cemo Çetin’den romantik yorum: “Aşkım benim!”

Cannes’da Aşk Rüzgarı! Dilan Çiçek Deniz Paylaştı, Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den Romantik Yorum Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2025 13:25

Cannes Kırmızı Halısında Türk Esintisi

Dilan Çiçek Deniz, Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. Güzel oyuncu, festivaldeki şık görünümüyle dikkatleri üzerine çekerken, Instagram’dan yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu.

 “Aşkım Benim” Yorumu Sosyal Medyayı Isıttı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile uzun süredir aşk yaşayan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemdeydi. Cannes pozlarına yorum yapan sevgilisi Çetin, "Aşkım benim" mesajıyla romantizmi doruğa çıkardı.

5 Milyon Takipçili Hesabından Paylaştı

‘Medcezir’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Bodrum Masalı’, ‘Çukur’ ve ‘Yarına Tek Bilet’ gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu, Cannes’a bir markanın davetlisi olarak katıldı. 5 milyon takipçili Instagram hesabından art arda yaptığı şık paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Damla Sönmez Cannes’da Göz Kamaştırdı! Kıyafetiyle Tam Not Aldı Damla Sönmez Cannes’da Göz Kamaştırdı! Kıyafetiyle Tam Not Aldı
Kerimcan Durmaz’ı Azerbaycan’da Şehitliğe Sokmadılar Kerimcan Durmaz’ı Azerbaycan’da Şehitliğe Sokmadılar
Serenay Sarıkaya’dan Dev Reklam Anlaşması Serenay Sarıkaya’dan Dev Reklam Anlaşması
Derya Uluğ’un Takıntılı Hayran Kabusu: “Korku İçinde Sahneyi Tamamladım” Derya Uluğ’un Takıntılı Hayran Kabusu: “Korku İçinde Sahneyi Tamamladım”
Sıla Türkoğlu’ndan Cannes Sokaklarında Stil Şovu! Rol Arkadaşı Yorumsuz Geçmedi Sıla Türkoğlu’ndan Cannes Sokaklarında Stil Şovu! Rol Arkadaşı Yorumsuz Geçmedi
Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Oğlu Karan 6 Yaşında
  • 16-05-2025 12:42

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Oğlu Karan 6 Yaşında

Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu
  • 21-05-2025 15:55

Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu

Serenay Sarıkaya Geri Döndü
  • 16-05-2025 10:24

Serenay Sarıkaya Geri Döndü

Nesrin Cavadzade’den Bakü’de Yatak Pozu! Takipçilerinden Beğeni Yağdı
  • 16-05-2025 15:35

Nesrin Cavadzade’den Bakü’de Yatak Pozu! Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”
  • 20-05-2025 19:14

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”