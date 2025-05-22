Cannes’da Aşk Rüzgarı! Dilan Çiçek Deniz Paylaştı, Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den Romantik Yorum Geldi

Cannes Kırmızı Halısında Türk Esintisi

Dilan Çiçek Deniz, Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. Güzel oyuncu, festivaldeki şık görünümüyle dikkatleri üzerine çekerken, Instagram’dan yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu.

“Aşkım Benim” Yorumu Sosyal Medyayı Isıttı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile uzun süredir aşk yaşayan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemdeydi. Cannes pozlarına yorum yapan sevgilisi Çetin, "Aşkım benim" mesajıyla romantizmi doruğa çıkardı.

5 Milyon Takipçili Hesabından Paylaştı

‘Medcezir’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Bodrum Masalı’, ‘Çukur’ ve ‘Yarına Tek Bilet’ gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu, Cannes’a bir markanın davetlisi olarak katıldı. 5 milyon takipçili Instagram hesabından art arda yaptığı şık paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.