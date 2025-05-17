Cannes’a Giden Hande Erçel Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Hande Erçel, Cannes Film Festivali’nde güzelliğiyle büyüledi. Kırmızı halı pozları ve Instagram paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Cannes’a Giden Hande Erçel Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2025 11:43

Hande Erçel, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı ve kırmızı halıdaki göz alıcı görüntüsüyle gündeme oturdu. 31 yaşındaki ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir takı markasının özel davetlisi olarak yer aldığı festivalden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada adeta fırtına estiriyor.

Zarafetiyle Kırmızı Halıya Damga Vurdu

Hande Erçel, festival kapsamında Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin galasına katıldı. Toz pembe uzun elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen Erçel, objektiflere zarif pozlar verdi. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, dünya basınında da ilgi odağı oldu. Hollywood yıldızlarıyla aynı karelerde yer alan Erçel’in Cannes çıkarması, Türk hayranlarını gururlandırdı.

Instagram Paylaşımı Beğeni Rekoru Kırdı

Ünlü oyuncu, 31.8 milyon takipçili Instagram hesabından kırmızı halı görüntülerini paylaştı. Takipçileri, paylaşımlara “Pamuk şeker gibi” ve “Zarafetine hayran kaldım” gibi yorumlar yaparak Erçel’e övgüler yağdırdı. Cannes’daki fotoğraflarıyla hem yerli hem yabancı hayranlarının beğenisini kazanan Hande Erçel, güzelliği ve enerjisiyle büyülemeye devam ediyor.

Beyaz Elbiseyle Göz Kamaştırdı

Festival boyunca farklı tarzlarıyla dikkat çeken Erçel, bu kez beyaz elbisesiyle verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. Temiz ve zarif çizgileriyle dikkat çeken kombin, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Her detayı özenle seçilmiş stiliyle moda ikonları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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