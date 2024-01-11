Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'

Nur Viral'in moderatörlüğünü yaptığı "Hayatta Her Şey Var" programında ortaya çıkan bir itiraf, izleyicileri şaşırttı. İki çocuk annesi konuk, eşinin sürekli olarak kendisini aldattığını ifade ederek yaşadığı zorluklar karşısında yardım talep etti

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2024 11:19

"Hayatta Her Şey Var" programı, zaman zaman katılımcıları ve ele aldığı konularla dikkat çekiyor. Nur Viral'in sunduğu programda genellikle aile, evlilik ve dini konular tartışılıyor.

Bu sefer programın konukları arasında yer alan 2 çocuk annesi bir kadının açıklamaları büyük yankı uyandırdı. İletişim Uzmanı, Yazar ve Gazeteci Sevda Türküsev'in katıldığı programda, telefonla bağlanan kadın kocasının ihanetini programda ifşa etti.

"Ben 32 yaşında, 2 çocuk annesi bir kadınım. İkinci evliliğimi yaptım. Eşim sürekli olarak sosyal medyada tanıştığı kişilerle iletişim halinde. Yani beni aldatıyor. İlk kez konuştuğu kişi, daha önce birlikte olduğu birisi. Bu ilişkiden gayrimeşru bir çocuğu olduğunu öğrendim. Diğer eski ilişkilerinden kalma çocuklarıyla da iletişimini sürdürüyor ve ben bunları sürekli yakalıyorum" şeklinde konuşan kadın, kocasını affettikten sonra benzer olaylarla karşılaştığını ifade ederek yardım istedi.

Sevda Türküsev ise, "Eğer imkanın varsa hemen boşan bu adamdan. Bir şey olmaz. Niye uğraşıyorsunuz? Çocuk yapmadan boşan kardeşim. Rezil bir şey" diyerek kadına tavsiyelerde bulundu.

Nur Viral ise, "Böyle bir evlilik olur mu? Yalanlar üzerine kurulu bir evlilik. Küçük dilimizi yuttuk" diyerek tepkisini dile getirdi.

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