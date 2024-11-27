Caner Erkin ve Mihran Ela’nın Baba-Kız günü!

Ünlü futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz gün kızı Mihran Ela ile birlikte İstinyePark’ta keyifli bir gün geçirirken görüntülendi. Baba-kız, alışveriş merkezinde sıcak ve samimi halleriyle dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erkin, baba olmanın mutluluğunu dile getirerek, “Bugün Mihran Ela’yla özel bir gün yapmaya karar verdik. Önce yemek yedik, şimdi de onun istediği her şeyi yapacağız. Küçük hanımın listesi biraz uzun ama onun mutluluğu her şeye değer,” dedi.

Kızıyla vakit geçirirken her anını dolu dolu yaşayan Caner Erkin’in Mihran Ela’ya olan sevgi dolu bakışları da gözlerden kaçmadı. Mihran Ela ise babasının elini sıkıca tutarak alışveriş merkezindeki mağazaları gezdi.