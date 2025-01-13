Caner Cindoruk'un yeni projesi belli oldu!

“Modern Doğu Masalları” ikinci sezonuyla geri dönüyor! Dizinin yeni sezonunda da Caner Cindoruk da olacak!

Caner Cindoruk'un yeni projesi belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2025 15:51

TRT Tabii’nin sevilen dizisi “Modern Doğu Masalları”, ikinci sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İlk sezonuyla izleyiciyi derinden etkileyen ve büyük beğeni toplayan dizi, bu kez yepyeni bir masal ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İlk sezonunda iki kardeşin babalarının ölümünden sonra yeniden bir araya gelişini konu alan dizi, Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi isimlerin başarılı performanslarıyla dikkat çekmişti. Ferhat Eşsiz yapımcılığında hayata geçirilen ve Ali Kara tarafından kaleme alınan dizinin yeni sezonu, farklı bir hikâye ve kadroyla izleyicinin karşısına çıkacak.

Caner Cindoruk, dizinin kadrosuna dahil olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun, ikinci sezonda Halil Komiser karakterine hayat vermesi bekleniyor. Oyuncu seçimleri Yelda Gürkan tarafından yürütülen dizinin yönetmeni henüz netleşmese de çekimlerin Asos’ta yapılacağı kesinleşti.

Yeni sezonda 10 bölümden oluşacak dizinin çekimlerinin, ocak sonu veya şubat başında başlaması planlanıyor. Bu sezon, “Modern Doğu Masalları”nın izleyiciyi bambaşka bir dünyaya sürüklemesi ve özgün hikâyesiyle yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Masalsı anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, 2024 yılına damgasını vuracak projeler arasında yerini şimdiden aldı!

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