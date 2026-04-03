Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Yayın Tarihi : 03-04-2026 23:05

Başarılı oyuncu Caner Cindoruk, oyunculuk sektöründe son yılların en çok tartışılan konularından biri olan "sosyal medya takipçi sayısına göre rol dağıtımı" meselesine dair sert açıklamalarda bulundu. Dolu TV’de Elçin Ateş’in sunduğu programa konuk olan Cindoruk, popülerliğin yeteneğin önüne geçirilmesini eleştirdi.

"Takipçisi Fazla Diye Öne Çıkarılanlara Şahit Oldum"

Sektörde bizzat tanık olduğu çarpık yapıdan bahseden Caner Cindoruk, projelerde karar vericilerin "Instagram takipçisi daha fazla, onu kadroya alalım" mantığıyla hareket ettiğini söyledi. Bu yaklaşımın sanatın doğasına aykırı olduğunu belirten usta oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sektörde sırf takipçi sayısı yüksek diye öne çıkarılan insanlara tanık oldum. Sette ya da projede 'Dur, onun takipçisi daha fazla; onu koyalım' anlayışının işlediğini gördüm. Ben buna karşıyım; takipçisi fazla olanı değil, iyi oyuncuyu seçmemiz gerekiyor."

"Seyirciyi Küçümsemeyin"

Yapımcıların sıklıkla sığındığı "Seyirci bunu istiyor" argümanına da karşı çıkan Cindoruk, izleyicinin artık sadece "star" veya "fenomen" isimleri görmekten yorulduğunu savundu. Seyircinin asıl beklentisinin nitelikli bir hikâye olduğunu vurgulayan oyuncu, çarpıcı bir tespitte bulundu:

"İnsanlar artık star izlemekten, fazla takipçili isimleri izlemekten yoruldu. Seyirci gerçekten iyi hikâye izlemek istiyor. Sektörde 'Seyirci bunu istiyor' deniyor ama ben buna inanmıyorum. Bence burada yapılan şey doğrudan seyirciyi küçümsemek."

Niteliksiz tercihlerin faturasının seyirciye kesilmemesi gerektiğini belirten Caner Cindoruk, sektörün "takipçi odaklı" değil "yetenek odaklı" bir yapıya dönmesi çağrısında bulundu.

