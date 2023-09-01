Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor

Bu aşk magazine bomba gibi düşecek! Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizide kızını canlandıran genç yetenek Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

Çiftin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekiyor. 28 yaşındaki Mina Koyuncular ile 43 yaşındaki Caner Cindoruk’un arasında 15 yaş fark var. İkili, setten gerçek hayata sıçrayan aşklarını büyük bir gizlilik içinde tutuyor.

Caner Cindoruk’un, genç yeteneğin hem performansından hem de güzelliğinden oldukça etkilendiği dile getirilirken, Mina Koyuncular’ın da deneyimli oyuncunun kendisine sette rehberlik etmesinden büyük mutluluk duyduğu söyleniyor.