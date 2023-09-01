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Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor

İddiaya göre Caner Cindoruk, dizide kızını canlandıran Mina Koyuncular’la birlikte. Çiftin arasında 15 yaş fark var.

Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2023 12:55

Bu aşk magazine bomba gibi düşecek! Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizide kızını canlandıran genç yetenek Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor! 

Çiftin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekiyor. 28 yaşındaki Mina Koyuncular ile 43 yaşındaki Caner Cindoruk’un arasında 15 yaş fark var. İkili, setten gerçek hayata sıçrayan aşklarını büyük bir gizlilik içinde tutuyor. 

Caner Cindoruk’un, genç yeteneğin hem performansından hem de güzelliğinden oldukça etkilendiği dile getirilirken, Mina Koyuncular’ın da deneyimli oyuncunun kendisine sette rehberlik etmesinden büyük mutluluk duyduğu söyleniyor.

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