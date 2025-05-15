Candan Erçetin’den Doğaya Kaçış: Çiftlikte Yeni Hayat

Candan Erçetin, müziğe verdiği emeğin yanı sıra artık doğayla iç içe kurduğu yaşamıyla da dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü’nde 3 dönümlük bir araziye çiftlik kurarak şehirden uzak sade bir yaşamı tercih etti. Gözlerden uzak bu çiftlikte organik tarım yaparak kendi sebzesini yetiştiren Erçetin, doğaya olan ilgisini gerçek bir yaşam tarzına dönüştürdü.

Şehir Hayatından Uzakta Müzik ve Doğa İç İçe

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Candan Erçetin, ailesinin de yaşadığı bu bölgede hem huzur buluyor hem de üretmeye devam ediyor. Müzik çalışmalarını zaman zaman bu çiftlikte sürdüren sanatçı, boş zamanlarında ise toprağıyla ilgileniyor. Arazide yer alan küçük yapıları kendi elleriyle inşa eden Erçetin, yaşam alanını tamamen doğal yöntemlerle şekillendiriyor.

Organik Tarım ve Hayvan Sevgisi Bir Arada

Çiftlikte domates ve salatalık yetiştiren Erçetin, kışlık domates sosu ve turşularını da kendi mahsulleriyle hazırlıyor. Organik tarıma olan ilgisini her fırsatta dile getiren sanatçı, doğaya zarar vermeden üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayvanlara olan sevgisiyle de bilinen Candan Erçetin’in çiftliğinde 15’i aşkın köpek, kedi, tavuk, kuzu, tavuskuşu ve bir eşek bulunuyor. Doğanın tam kalbinde, sevgiyle büyüttüğü bu hayvanlar sanatçının yaşamına renk katıyor.

Yeni Yaşam Tarzı İlham Veriyor

Sanat dünyasının en özel isimlerinden biri olan Candan Erçetin’in bu yaşam tarzı, şehir yaşamından sıkılan birçok kişiye de ilham veriyor. Doğa dostu yaklaşımı, üretkenliği ve sade hayat tercihiyle Erçetin, sadece müziğiyle değil yaşam tarzıyla da alkış topluyor.