Çanakkale'de orman yangınına müdahale sürüyor: Evler hasar gördü, köyler boşaltıldı

ÇANAKKALE - Damyeri mevkiinde bulunan ormanlık alanda önceki gün saat 12.30 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı ve sürekli olarak büyüdü. Söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti ve havanın aydınlanmasıyla birlikte de sürdürüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için kesintisiz çaba harcandığı belirtildi. Açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplamda 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi görevlendirildi. 10 köyde toplam 337 ev ve 1104 kişi tahliye edildi. Bölgedeki vatandaşlara ve çalışanlara Kızılay tarafından yiyecek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yangının etkisi altındaki bölgelerde bulunan Kayadere ve Kurşunlu köyleri ile diğer yerleşim alanları yangından etkilenmemesi için tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idareden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesi katıldı.

Yangın nedeniyle Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı ve Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Öte yandan, aynı bölgede 16 Temmuz'da da bir yangın yaşanmıştı.

Çanakkale Valiliği ise yaptığı açıklamada, "Kayadere köyü yakınındaki orman yangınına müdahale ediliyor. Rüzgarın güçlü olması nedeniyle yangının yayılma riski bulunmaktadır. Yangının yakın çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Belediyesi ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangın bölgesindeki hayvanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.