Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Can Yaman teklifi reddetti.

Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2024 11:02

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Can Yaman'a, hayranı olan Dubaili bir aileden şaşırtıcı bir teklif geldi. Aile, ünlü oyuncuyla tanışıp birlikte yemek yiyebilmek için tam 1 milyon Euro teklif etti. Ancak, Can Yaman bu cömert teklifi kibarca reddetti.

Yaman’ın hayran kitlesinin ne kadar büyük ve tutkulu olduğunu bir kez daha gösteren bu olay, medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun neden teklifi reddettiği konusunda net bir açıklama yapılmasa da, hayranları tarafından takdir topladı. Yaman’ın bu kararı, sadece paraya değer vermediğini, aynı zamanda özel hayatına ve zamanına duyduğu saygıyı da gözler önüne serdi.

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