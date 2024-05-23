Can Yaman, 1 Milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Can Yaman'a, hayranı olan Dubaili bir aileden şaşırtıcı bir teklif geldi. Aile, ünlü oyuncuyla tanışıp birlikte yemek yiyebilmek için tam 1 milyon Euro teklif etti. Ancak, Can Yaman bu cömert teklifi kibarca reddetti.

Yaman’ın hayran kitlesinin ne kadar büyük ve tutkulu olduğunu bir kez daha gösteren bu olay, medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun neden teklifi reddettiği konusunda net bir açıklama yapılmasa da, hayranları tarafından takdir topladı. Yaman’ın bu kararı, sadece paraya değer vermediğini, aynı zamanda özel hayatına ve zamanına duyduğu saygıyı da gözler önüne serdi.