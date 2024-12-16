Can Borcu dizisine sürpriz bir isim daha katıldı

ATV’nin büyük ses getirmesi beklenen yeni dizisi Can Borcu, 21 Aralık Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği, Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin hikayesi, Onur Uğraş’ın kaleminden çıkıyor.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi usta isimleri bir araya getiren Can Borcu, tesadüflerle kaderleri birleşen iki ailenin çarpıcı hikayesini konu alıyor. Dizi, dram yüklü sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Kadrosuna genç kuşağın başarılı isimlerinden Oktay Çubuk’u da dahil eden Can Borcu, izleyiciye sürprizlerle dolu bir karakter sunmaya hazırlanıyor. Çubuk, son olarak Tod platformunda yayınlanan Sorgu dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni sezonda cumartesi akşamlarının favorisi olması beklenen Can Borcu, etkileyici senaryosu ve güçlü kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapacak. İki ailenin kesişen yollarında yaşanacak dramatik olaylar, izleyiciyi derinden sarsacak.