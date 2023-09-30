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Camide faiz kavgası! Minbere çıkıp imama tepki gösterdi

Şanlıurfa'da bulunan bulunan bir camide cuma namazında vaaz veren imam cemaatten bir vatandaşın minbere çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Faizin haram olduğunu anlattığı sırada söz konusu tepkiyle karşılaşan imam, vatandaşı minberden güvenlik görevlisinin yardımıyla ancak indirebildi.

Camide faiz kavgası! Minbere çıkıp imama tepki gösterdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 14:42

Şanlıurfa'da bulunan Dergah Camii'nde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Caminin imamı faiz konusunda vaaz verirken bir vatandaş minbere çıkarak imama tepki göstermeye başladı. Cemaatin ve imamın bir türlü minberden indiremediği vatandaş son olarak camide namaz kılmaya gelen bir güvenlik görevlisi tarafından zorla minberden indirildi.

Şanlıurfa Dergah Camii'nin imam hatibi cuma namazı öncesi cemaate faiz konusunda dinin emirlerini anlatan bir vaaz verdi. Vaaz sırasında faizin dinde yeri olmadığını anlatan imam, faiz alanın da verenin de harama bulaştığından bahsetti.

Camide bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntülere göre, imamın faiz hakında vaaz verdiği sırada bir vatandaş minbere çıkarak hocaya tepki göstermeye başladı. 

Bağırarak hocaya tepki gösteren vatandaş, "Hocam faizin haram olduğunu söylüyorsun ama gerçeği neden söylemiyorsun. Devlet bile bunu yapıyor. Gerçekleri söylemeyen hocanın arkasında namaz kılınmaz." dediği anda ortalık bir anda karıştı.

Cemaat caminin huzurunu bozduğu gerekçesiyle minbere çıkan ce hocaya bağıran kişiye tepki gösterdi. Caminin imam hatibi vatandaşı minberden indiremedi. Cami cemaatinin de çabaları vatandaşı minberden indirmeye yeterli olmayınca, camide bulunan ve namaz kılmaya gelen bir güvenlik görevlisi olaya müdahale etti.

Güvenlik görevlisi vatandaşı minberden indirdi ve camiden dışarı çıkarmak istedi. Ancak vatandaş namaz kılacağını söyleyerek camiden çıkmadı. Güvenlik görevlisi ise yeniden bir gerginlik çıkması olasılığına karşın namaz sonuna kadar vatandaşın yanında bekledi. Cuma namazının kılınmasının ardından başka bir gerginlik yaşanmadan cemaat dağıldı.

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