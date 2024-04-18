Çağlar Ertuğrul'dan şaşırtan paylaşım: 'İlkokul travmalarımı unutmak için okulu yıktırdım

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, ilginç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ilkokul yıllarında yaşadığı olumsuz deneyimleri anlattı. Ertuğrul, ilkokul hocalarının kendisini sürekli dövdüğünü ve bu travmaları unutmak için okulu komple yıktırdığını belirtti.

Paylaşımında, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi, ben de okulu komple alıp yıktırdım. Yerine bir şey de yaptırmayacağım. Molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde." ifadelerini kullanan Ertuğrul'un bu açıklaması hayranlarını şaşırttı.

Oyuncunun ilkokul yıllarına dair bu anıları, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimisi Çağlar Ertuğrul'un bu açıklamalarının şaka olduğunu söyledi. Kimisi de açıklamaların ciddi olduğunu savundu.