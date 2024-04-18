Çağlar Ertuğrul'dan şaşırtan paylaşım: 'İlkokul travmalarımı unutmak için okulu yıktırdım

Çağlar Ertuğrul, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında yaptığı esprili paylaşımlarla da geniş bir hayran kitlesi ediniyor. Son olarak ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada geniş bir etki yarattı.

Çağlar Ertuğrul'dan şaşırtan paylaşım: 'İlkokul travmalarımı unutmak için okulu yıktırdım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2024 14:01

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, ilginç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ilkokul yıllarında yaşadığı olumsuz deneyimleri anlattı. Ertuğrul, ilkokul hocalarının kendisini sürekli dövdüğünü ve bu travmaları unutmak için okulu komple yıktırdığını belirtti.

Paylaşımında, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi, ben de okulu komple alıp yıktırdım. Yerine bir şey de yaptırmayacağım. Molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde." ifadelerini kullanan Ertuğrul'un bu açıklaması hayranlarını şaşırttı.

Oyuncunun ilkokul yıllarına dair bu anıları, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimisi Çağlar Ertuğrul'un bu açıklamalarının şaka olduğunu söyledi. Kimisi de açıklamaların ciddi olduğunu savundu. 

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