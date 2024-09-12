Çağlar Ertuğrul'dan 'Kalpazan'a zorunlu ara

O3 Medya’nın Show TV için hazırladığı yeni dizi Kalpazan, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’ı bir araya getiren dizi, ekim ayında ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda afiş çekimleri de tamamlanan dizide, Çağlar Ertuğrul, sevimli bir dolandırıcı karakteri canlandırarak izleyici karşısına çıkacak. Karakteriyle, ünlü roman kahramanı Arsen Lüpen’e benzer bir profil çizecek.

Yoğun çekim programı nedeniyle Kalpazan dizisine bir ay ara verecek olan Çağlar Ertuğrul, aynı dönemde Blutv’nin sevilen dizisi Magarsus için Adana’da kamera karşısına geçecek. Magarsus dizisinin ekim ayında yeniden sete çıkması planlanıyor. Ertuğrul, burada Merve Dizdar ve Berkay Ateş ile başrolleri paylaşacak. Kalpazan dizisinin çekimlerine ayın 18’ine kadar devam edecek olan Ertuğrul, ardından Magarsus için çalışmalarına hız verecek.