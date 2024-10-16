Çağlar Ertuğrul'dan 'Kalpazan'a dair çarpıcı açıklamalar...

Projeyi kısaca anlatan yakışıklı oyuncu, izleyici ile buluşmak için sabırsızlandıklarını da belirtti; “Projenin sürprizi bol. Ben de en az seyirciler kadar heyecanlı ve meraklıyım. Kartal, yazım dilinde komedisi yüksek bir karakter. Canlandırması eğlenceli.”

Karakteri ile arasındaki benzerlikleri ve kurduğu bağı ise şöyle anlattı; “Sorun çözmeyi ve alttan almayı seven birisi Kartal. Buralarda benzerliğimiz olabilir. Senaryonun ve karakterlerin yazım dili aslında temiz ve açık. Beni tanıyıp bu işi okuyanlar "Kartal zaten sensin" dediler.”

Başarılı oyuncu, “Kalpazan” dizisi için gün sayanlara özellikle şu mesajı verdi; “Sürprizlere açık bir hikaye. Durağan olmayan, bir anda şoke edici olaylar yaşatabilen bir kurgu dünyası sizleri bekliyor.”

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen, başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal’ın yer aldığı, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimleri buluşturan “Kalpazan” Pazartesi 20.00’de Show TV’de başlıyor.